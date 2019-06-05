Власти Петербурга снесли ларек и пекарню

Участок на Черкасова сдавали в аренду 12 лет назад. Фото: ККИ

Участок на Черкасова сдавали в аренду 12 лет назад. Фото: ККИ

Два павильона занимали по 20 м2 в Приморском и Калининском районах Петербурга.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга продолжает пресекать нелегальную торговлю в городе. На ул. Черкасова и Комендантском пр. демонтировали два торговых павильона, сообщили Gazeta.SPb в ККИ 5 июня.

Ларек в Калининском районе Санкт-Петербурга занимал площадь в 21 м2, там продавали еду и спиртные напитки. Комитет Петербурга выяснил, что раньше — в 2007 году, 12 лет назад — участок сдавали компании “Мистер и К”, но договор расторгли. Владельцев павильона предупредили, что его снесут, если они не съедут, но те не отреагировали.

Похожая ситуация сложилась в Приморском районе Петербурга. Павильон появился на участке аренды ООО “Виктори”, договор с которой уже недействителен. В палатке продавали хлебобулочные изделия.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге оставили без помещений кафе и медцентр.