Власти Петербурга снесли ларек и пекарню

Участок на Черкасова сдавали в аренду 12 лет назад. Фото: ККИ
Участок на Черкасова сдавали в аренду 12 лет назад. Фото: ККИ

Два павильона занимали по 20 м2 в Приморском и Калининском районах Петербурга.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга продолжает пресекать нелегальную торговлю в городе. На ул. Черкасова и Комендантском пр. демонтировали два торговых павильона, сообщили Gazeta.SPb в ККИ 5 июня.

Фото: ККИ

Ларек в Калининском районе Санкт-Петербурга занимал площадь в 21 м2, там продавали еду и спиртные напитки. Комитет Петербурга выяснил, что раньше — в 2007 году, 12 лет назад — участок сдавали компании “Мистер и К”, но договор расторгли. Владельцев павильона предупредили, что его снесут, если они не съедут, но те не отреагировали.

Фото: ККИ

Похожая ситуация сложилась в Приморском районе Петербурга. Павильон появился на участке аренды ООО “Виктори”, договор с которой уже недействителен. В палатке продавали хлебобулочные изделия.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге оставили без помещений кафе и медцентр.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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