В Петербурге оставили без помещений кафе и медцентр

Они незаконно занимали городские объекты.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Итогами рабочего дня поделились сотрудники Комитета по контролю за имуществом.

Уточняется, что владелец кафе на Загородном проспекте вынужден теперь искать новое помещения для заведения, так как его выселили из дома-памятника. Дело в том, что он даже не пытался получить разрешение на открытие кафе – раньше там работало другое заведение, договор с котором истек еще в марте 2019 года. Предпринимателя заранее предупредили о последствиях, но он не стал закрывать бизнес – ему в этом помогло ведомство.

Затем специалисты отправились в медцентр «Лайфмед», договор с которым истек в апреле. Владелец не стал продлевать его и съезжать, так что выселять учреждение пришлось комитету по контролю за имуществом.

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