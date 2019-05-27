КГИОП через суд добился ремонта здания института на Большой Морской

Фото: Википедия
Фото: Википедия

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел иск КГИОП к Всероссийскому институту генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова. Истец просил обязать институт провести ремонт исторического здания на Большой Морской, 42а.

Требования КГИОП были частично удовлетворены.

Суд обязал научное учреждение в течение полугода провести противоаварийные работы. В случае их неисполнения на ответчика будет наложен штраф в размере 25 тысяч рублей. Если решение суда не будет исполняться и дальше, то институт имени Н. И. Вавилова будет вынужден каждый месяц оплачивать штрафные санкции по 10 тысяч рублей.

Здание на Большой Морской, 42а, является объектом культурного наследия федерального значения и находится на оперативном управлении у научного института.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что УФАС Петербурга аннулировало две закупки метрополитена. По данным УФАС, в конкурсной документации были выявлены нарушения. Оба конкурса на закупки товаров стоимостью 615 и 268 миллионов рублей соответственно, были аннулированы.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
институт кгиоп суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, продолжит работать
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Глава комитета по природопользованию Григорьев покидает свой пост
КГИОП через суд добился ремонта здания института на Большой Морской
Рекламные щиты вдоль дорог признали законными
УФАС Петербурга аннулировало две закупки метрополитена
Дождливая погода в Петербурге продержится до конца мая
ГИБДД составила 15 протоколов на байкера задержанного в центре Петербурга