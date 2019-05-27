КГИОП через суд добился ремонта здания института на Большой Морской

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел иск КГИОП к Всероссийскому институту генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова. Истец просил обязать институт провести ремонт исторического здания на Большой Морской, 42а.

Требования КГИОП были частично удовлетворены.

Суд обязал научное учреждение в течение полугода провести противоаварийные работы. В случае их неисполнения на ответчика будет наложен штраф в размере 25 тысяч рублей. Если решение суда не будет исполняться и дальше, то институт имени Н. И. Вавилова будет вынужден каждый месяц оплачивать штрафные санкции по 10 тысяч рублей.

Здание на Большой Морской, 42а, является объектом культурного наследия федерального значения и находится на оперативном управлении у научного института.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что УФАС Петербурга аннулировало две закупки метрополитена. По данным УФАС, в конкурсной документации были выявлены нарушения. Оба конкурса на закупки товаров стоимостью 615 и 268 миллионов рублей соответственно, были аннулированы.