УФАС Петербурга аннулировало две закупки метрополитена

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Петербургу отменило два конкурса на закупку запчастей для петербургского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным УФАС, в конкурсной документации были выявлены нарушения. Прежде всего, в документах содержалось слишком мало информации о технических характеристиках закупаемых товаров. Также отсутствовали или были выполнены некачественно некоторые чертежи.

Оба конкурса на закупки товаров стоимостью 615 и 268 миллионов рублей соответственно, были аннулированы.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что УФАС остановило конкурс на закупку видеокамер на КАД.

Начальная цена конкурса составляет 1,8 миллиардов рублей. Аукцион организовывает ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агенства».