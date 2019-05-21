УФАС остановило конкурс на закупку видеокамер на КАД

Во вторник, 21 мая, петербургское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) поставило на паузу аукцион на закупку камер для КАД.

Начальная цена конкурса составляет 1,8 миллиардов рублей. Аукцион организовывает ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агенства».

По условиям конкурса подрядчик должен будет снабдить камерами дорожного видеонаблюдения КАД в целях обеспечения безопасности транспортного движения и его участников.

Однако на аукцион пожаловались два участника: ФГУП «СВЭКО» и ООО «Технологические системы и сервис», сообщили Gazeta.SPb в Петербургском УФАС.

Рассмотрение жалоб назначено уже на завтра, 22 мая.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на КАД в районе Мурманского шоссе временно перекрывают две полосы.