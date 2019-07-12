В Тосно возбуждено уголовное дело по факту гибели сторожа автостоянки

В городе Тосно Ленинградской области следователи СКР работают с подозреваемым в гибели мужчина.

Инцидент произошел 14 мая 2019 года в бытовке на улице Урицкого в Тосно полицией было обнаружено тело 56-летнего мужчины. В ходе проверки экспертами было установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер.

По данному происшествию следственным отделом г. Тосно возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Полиции удалось раскрыть преступление и задержать злоумышленника, которым оказался 41-летний местный житель. Ранее о неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

По данным следствия, 13 мая 2019 года компания мужчин и женщин распивали алкогольные напитки в бытовке, где проживал подозреваемый. В ходе возникшего конфликта, мужчина избил своего гостя, нанеся ему несколько ударов кулаками по голове. После чего потерпевший вернулся в свою бытовку на автостоянке, где он работал сторожем и там скончался.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дочь избила своего 61-летнего отца в парадной Выборгского района.