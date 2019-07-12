Лунев рассказал, почему пропустил гол в матче с «Локомотивом»

Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями о матче с «Локомотивом» и рассказал о пропущенных мячах.

«По поводу первого гола — неправильно занял позицию. Думаю, сделай полшажочка к левому углу, и взял бы этот матч», — сказал футболист на пресс-конфренции.

Лунев выразил надежду на то, что поражение закалит команду, и официально сезон «Зенит» начнет с победы.

Времени на отдых, по словам голкипера, игрокам хватило. На сборы сине-бело-голубые приехали свежими и спокойно готовились к сезону, заверил Лунев.

Следующий матч «Зенит» проведет на «Газпром Арене». Команда 14 июля встретится с «Тамбовом».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии подопечных перед следующей игрой. Футболисты, по его словам, пока не в оптимальной форме из-за короткой предсезонки.