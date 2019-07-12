Семак заявил, что «Зенит» не в оптимальной форме

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии подопечных перед домашним матчем. Сине-бело-голубые встретятся с «Тамбовом» 14 июля.

Футболисты, как отметил Семак, сейчас не в оптимальной форме. Причиной этого стала короткая предсезонка.

«Через несколько официальных матчей выйдем на уровень, необходимый нам», — сказал тренер.

Получивший травму Далер Кузяев, по словам Семака, сейчас работает по индивидуальной программе. Когда он появится на поле, пока неизвестно. Операцию проводить руководство клуба не планирует. Второй травмированный игрок Олег Шатов работать в общей группе начнет на следующей неделе.

Семак отметил, что к матчу с Тамбовым также будут готовится Сутормин, Дуглас Сантос и Барриос.

«Посмотрим ближе к матчу, кто сколько сыграет, но они все будут готовиться — это точно», — сказал он.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что одним из вариантов расцветки формы «Зенита» станет красный. Однако не факт, что он будет использован в игре.