“Зенит” объяснился за красную форму

Красный — лишь один из вариантов расцветки, и необязательно будет использован в игре.

Представители клуба “Зенит” Санкт-Петербурга объяснили опубликованную фотографию с формой красного цвета. Болельщикам она совсем не понравилось: “Зенит”, по их словам — это “сине-бело-голубые”. Красное, как они считают, пристало носить “Спартаку”, ЦСКА, “Локомотиву” — московским клубам, которые традиционно выступают в качестве основных соперников петербуржцев.

Красная форма вратаря “Зенита” — просто образец, сообщили в “Зените” 10 июля. Вратарская форма существует в разных расцветках: черной, зеленой, желтой, но ее необязательно будут использовать для игры.

В коллекции форм петербургского клуба немного сюрпризов: разве что в 2006 году футболисты надевали темно-синие футболки, а в 2008-ом году запасной являлась серо-черная.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что красная форма не понравилась болельщикам “Зенита”.