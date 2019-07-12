Новоприозерское шоссе «встало» из-за ДТП с пятью машинами

Перед развязкой на Керро у воинской части на Новоприозерском шоссе столкнулись пять машин. Фото: vk.com/spb_today

Перед развязкой на Керро у воинской части на Новоприозерском шоссе столкнулись пять машин. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня, 12 июля, на Новоприозерском шоссе в сторону города Приозерска в Ленобласти произошло массовое ДТП.

Перед развязкой на Керро у воинской части на Новоприозерском шоссе столкнулись пять машин: Kia Rio, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, MAN и пассажирский автобус. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По фотографиям видно, что некоторые автомобили серьезно пострадали.

Стало известно, что ДТП заняло все полосы автотрассы, из-за чего все шоссе «встало». «Заняты все ряды, объезд — протискиваться между», пишет автор поста.

Пользователи в комментариях к записи выложили видео c места аварии, на котором видно, что все автомобили-участники ДТП уже находятся на обочине.

Видео: Дмитрий Новеньков/vk.com/spb_today

О пострадавших сообщений не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что В Ленобласти в ДТП погиб криминалист СК РФ.