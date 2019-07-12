В Ленобласти в ДТП погиб криминалист СК РФ

По предварительной информации, он сам стал виновником ДТП. Фото: vk.com/dorinspb
По предварительной информации, он сам стал виновником ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Во Всеволожском районе в результате аварии погиб 56-летний полковник юстиции Николай Бережной. 11 июля на автодороге Петербург-Матокса в ДТП погиб Николай Бережной. Он был заведующим криминалистической лаборатории в Академии Следственного комитета РФ в Петербурге, сообщает «Мойка78»

По предварительной информации, он сам стал виновником ДТП. Предполагается, что Бережной выехал со второстепенной дороги на своем автомобиле Mitsubishi Outlander, не предоставив преимущество большегрузу Mercedes-Benz Actros, за рулем которого находился мужчина 38 лет.

Бережного госпитализировали с места ДТП, но позже он скончался в больнице. Также с ним в машине находилась его 8-летняя родственница, которую госпитализировали с ушибом головы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по факту ДТП с 10 пострадавшими в Ленобласти возбуждено уголовное дело.

В среду, 10 июля, около трех часов дня на 2 километре автодороги «Гостицы-Пустомержа» случилось дорожно-транспортное происшествие.

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