По факту ДТП с 10 пострадавшими в Ленобласти возбуждено уголовное дело

9 человек пострадали один погиб. Фото: ГИБДД

9 человек пострадали один погиб. Фото: ГИБДД

В среду, 10 июля, около трех часов дня на 2 километре автодороги «Гостицы-Пустомержа» случилось дорожно-транспортное происшествие.

Установлено, что мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем марки «Хундай Соната», по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения. В результате этого он совершил столкновение с автомобилем «Хундай i-40», который находился под управлением гражданина 1977 года рождения».

В результате аварии пострадало десять человек. Одна из пострадавших — женщина 1965 года рождения — скончалась на месте происшествия от полученных травм, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что появились фото с места смертельного ДТП в Ленобласти.