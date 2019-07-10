Появились фото с места смертельного ДТП в Ленобласти

Машины столкнулись “лоб в лоб” и слетели в кювет в Сланцевском районе.

Две машины столкнулись “лоб в лоб” на автодороге Гостицы — Пустомержа в Сланцевском районе Ленобласти. Оба автомобиля в результате аварии оказались на обочине трассы, 9 человек пострадали и один погиб.

Авария произошла около 14 часов дня. Четыре человека ехали в Hyundai i40 и пять — в Hyundai Sonata. Именно Sonata выехала на встречную полосу. В ней находилась семья: муж, жена, два сына, пожилая женщина — вероятно, бабушка — и пятилетняя девочка. Именно пенсионерка и скончалась от полученных травм, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 10 июля. Один из мужчин-пассажиров получил тяжелые травмы, все остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

За вчерашний день 9 июля в Ленобласти произошло всего 56 ДТП, пострадало только пять человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти в результате ДТП пострадали 10 человек, один погиб.