Пострадали 9 человек и один погиб в ДТП в Ленобласти

Два автомобиля Hyundai столкнулись в Сланцевском районе Ленинградской области. Авария стала смертельной для пассажирки одной из иномарок, еще девять человек пострадали.

В среду, 10 июля, в ДТП с двумя автомобилями марки Hyundai пострадали десять человек. Лобовое столкновение автомобилей Hyundai i40 и Hyundai Sonata произошло на втором километре автодороги Гостицы — Пустомержа В Сланцевском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

В иномарке Hyundai i40 находилось четыре пассажира, из которых один — 12-летний мальчик. Все четыре человека получили травмы средней степени тяжести.

Hyundai Sonata с шестью пассажирами пострадал сильнее. Водитель машины и один мужчина, сидевший на пассажирском месте, были госпитализированы в медучреждение с серьезными травмами. Еще трое получили травмы средней тяжести, среди них девочка 8 лет. И еще одна пассажирка этого автомобиля скончалась на месте от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка.

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