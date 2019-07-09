На Типанова случилось страшное ДТП с бетономешалкой

Во вторник, 9 июля, на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов в Санкт-Петербурге случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, бетономешалка толкала легковой автомобиль перед собой на протяжении 20-30 метров. Об этом рассказали свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что женщина за рулем автомобиля «Ниссан Альбера» выехала из кармана и, предположительно, собиралась совершить поворот налево в сторону Космонавтов. Однако она снизила скорость, чтобы пропустить бетономешалку, которая двигалась в левом ряду. Удар пришелся по левой стороне авто.

По предварительным данным, женщину видели без сознания и в крови. Очевидцы рассказали, что пострадавшую достали через правую дверь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что улицы затоплены, из-за дождей закрывали вход в метро «Девяткино».