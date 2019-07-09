Улицы затоплены, из-за дождей закрывали вход в метро «Девяткино»

Улицы города затопило. Фото: vk.com
Улицы города затопило. Фото: vk.com

Сегодня с 10:59 до 11:25 утра был закрыт один вход на станцию метро «Девяткино» из-за протечек после ливня.

По словам очевидцев, вода текла с потолка на перрон, из-за чего даже пришлось отключить электроснабжение. Сейчас станция работает в штатном режиме, сообщает Telegram-канал «Метро Петербурга».

Жители Мурино выкладывают в Сеть многочисленные фото и видео залитых улиц. Ливневая канализация исправна, но не справляется с обильными осадками.

Улицы на севере города также затоплены: на Парашютной улице, проспекте Луначарского и рядом с «Удельной» воды почти по колено.

Лужи на перроне станции метро «Девяткино» Фото: vk.com

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербург тонет под дождем.

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