Петербург тонет под дождем

По Парашютной и ЗСД можно передвигаться только на лодках, а на Энгельса ветер валит деревья.

В Санкт-Петербурге продолжается дождь — вода заливает улицы и переходы, а ветер валит деревья.

Очевидцы сообщают, что Парашютную улицу полностью залило водой — проехать через нее больше нельзя и автомобилисты ищут объезд через дворы. Переход на железнодорожной платформе “Проспект Славы” скоро можно будет пересечь только вплавь — небольшой тоннель заполняет вода. На пр. Энгельса на Volkswagen упало дерево. Ветер в Петербурге достигает 15 м/с.

Дожди в Санкт-Петербурге продолжатся и в ближайшие дни — Гидрометцентр обещает 120% от нормы осадков в июле. Пользователи социальных сетей ждут помощи от властей Петербурга. Повторяется ситуация прошедшей зимы, когда Смольный оказался неспособен справиться с аномальными снегопадами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дожди в Петербурге привели к пробкам в 8 баллов.