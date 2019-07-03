Петербург тонет под дождем

В Петербурге повторяется ситуация прошедшей зимы. Фото: https://vk.com/spb_today
В Петербурге повторяется ситуация прошедшей зимы. Фото: https://vk.com/spb_today

По Парашютной и ЗСД можно передвигаться только на лодках, а на Энгельса ветер валит деревья.

В Санкт-Петербурге продолжается дождь — вода заливает улицы и переходы, а ветер валит деревья.

Проспект Славы. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы сообщают, что Парашютную улицу полностью залило водой — проехать через нее больше нельзя и автомобилисты ищут объезд через дворы. Переход на железнодорожной платформе “Проспект Славы” скоро можно будет пересечь только вплавь — небольшой тоннель заполняет вода. На пр. Энгельса на Volkswagen упало дерево. Ветер в Петербурге достигает 15 м/с.

Проспект Энгельса. Фото: https://vk.com/spb_today

Дожди в Санкт-Петербурге продолжатся и в ближайшие дни — Гидрометцентр обещает 120% от нормы осадков в июле. Пользователи социальных сетей ждут помощи от властей Петербурга. Повторяется ситуация прошедшей зимы, когда Смольный оказался неспособен справиться с аномальными снегопадами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дожди в Петербурге привели к пробкам в 8 баллов.

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