На Елагином острове в субботу пройдет фестиваль «Усадьба Jazz»

Усадьба Jazz в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова
Усадьба Jazz в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге на Елагином острове 13 июля пройдет фестиваль «Усадьба Jazz». Хедлайнером музыкальной программы станет группа «Сплин».

Специально для фестиваля «Сплин» представит акустическую программу Unplugged. Помимо этого, на концерте выступят 88-летняя кубинка Омара Портуондо, британская исполнительница Яз Ахмед, барабанщик из Америки Макайя Мак Крейвен, Optimystica Orchestra, баллалаечник Алексей Архиповский, квартет Константина Хазановича и другие.

Концертная программа фестиваля пройдет на трех сценах — «Партер», «Аристократ» и «Усадьба Jaz Kids».

Гостей также ждут маркет с продукцией местных дизайнеров, фуд-корт, спортивные состязания, квесты и другие развлечения. Дети до 10 лет на фестиваль могут пройти бесплатно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны все хэдлайнеры Усадьбы Jazz-2019.

елагин остров новости спб сплин Усадьба Jazz
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Елагином острове в субботу пройдет фестиваль «Усадьба Jazz»
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова по делу о взятке до 9 сентября
В Янино пьяный мужчина привязал собаку к мопед и протащил ее по дороге
Посетителя ночного клуба A2 ограбили, подсыпав ему что-то в алкоголь
Лунев рассказал, почему пропустил гол в матче с «Локомотивом»
В Петербурге на конкурсе красоты выбрали самую привлекательную девушку
Фестиваль «Опера — всем» перекроет движение в центре Петербурга
В Петербурге подорожали наборы рыбака