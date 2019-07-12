На Елагином острове в субботу пройдет фестиваль «Усадьба Jazz»

В Петербурге на Елагином острове 13 июля пройдет фестиваль «Усадьба Jazz». Хедлайнером музыкальной программы станет группа «Сплин».

Специально для фестиваля «Сплин» представит акустическую программу Unplugged. Помимо этого, на концерте выступят 88-летняя кубинка Омара Портуондо, британская исполнительница Яз Ахмед, барабанщик из Америки Макайя Мак Крейвен, Optimystica Orchestra, баллалаечник Алексей Архиповский, квартет Константина Хазановича и другие.

Концертная программа фестиваля пройдет на трех сценах — «Партер», «Аристократ» и «Усадьба Jaz Kids».

Гостей также ждут маркет с продукцией местных дизайнеров, фуд-корт, спортивные состязания, квесты и другие развлечения. Дети до 10 лет на фестиваль могут пройти бесплатно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны все хэдлайнеры Усадьбы Jazz-2019.