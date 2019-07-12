Известны все хэдлайнеры Усадьбы Jazz

В эти выходные, 13 июля, в ЦПКиО имени Кирова, который расположен на Елагином острове в Санкт-Петербурге, в восьмой раз состоится музыкальный опен-эфир Усадьба Jazz.

Главным хэдлайнером фестиваля станет группа СПЛИН. В этом году музыкальный коллектив выступит со специальной акустической программой Unplugged.

Кроме того, на одном из самых любимый летних фестивалей выступит 88-летняя гранд-дама кубинской музыки Омара Портуондо. Певица исполнит программу From the Buena Vista Social Club: LastKiss.

В этом году фестиваль будет проходить на трех сценах — Партер, Аристократ и Усадьба JazzKids. На последней свои таланты покажут юные джазмены, которые одержали победу на детском конкурсе.

Также в фестивале примут участие британская трубачка Яз Ахмед, Евгений Федоров с Optimystica Orchestra, SunSay, бог балалайки — Алексей Архиповский, квартет Константина Хазановича и множество других исполнителей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Петербурга создадут новую стратегию развития музеев.