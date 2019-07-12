В Выборгском районе пьяная мать забила сына до смерти из-за игры на компьютере

В итоге пьяной ссоры женщина нанесла мальчику как минимум 10 ударов по разным частям тела, тем самым она причинила ему тяжелейшие травмы несовместимые с жизнью. Фото: pixabay

В итоге пьяной ссоры женщина нанесла мальчику как минимум 10 ударов по разным частям тела, тем самым она причинила ему тяжелейшие травмы несовместимые с жизнью. Фото: pixabay

В поселке Барышево Выборгского района Ленобласти женщина избила своего сына до смерти за игру на компьютере.

Трагическое происшествие произошло еще в конце ноября 2018 года. Тогда, 38-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения с работы домой. Там она застала своего 4-летнего сына, играющего за компьютером. По неизвестной причине, то, что она увидела, ее разозлило и она накинулась на ребенка с кулаками, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.

В итоге пьяной ссоры женщина нанесла мальчику как минимум 10 ударов по разным частям тела, тем самым она причинила ему тяжелейшие травмы несовместимые с жизнью — мальчик скончался на месте.

В ходе следствия женщина признала свою вину. Ее заключили под стражу и обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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