В Красноярском крае завели дело о контрабанде леса

Глава счетной палаты Красноярского края, рассказавшая с телеэкрана о крупных хищениях леса, потеряла свое место, однако лед тронулся — полиция завела уголовное дело.

Полиция Красноярского края возбудила против одного из руководителей местной компании уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ему грозит до 7 лет лишения свободы. За границу незаконно было продано около 10 тыс. кубометров сосны на сумму свыше 37 млн рублей, сообщает краевое ГУ МВД. Кроме того, компания подозревается в воровстве и незаконных порубках. Общий ущерб от преступной деятельности оценивается в 300 млн рублей. Подозреваемый отпущен под залог, а имущество компании стоимостью более 80 млн рублей арестовано в целях возмещения ущерба.

Ранее к тележурналисту Андрею Караулову обратилась глава Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко. Она рассказала о многомиллиардном ущербе для краевого бюджета из-за многочисленных преступлений в лесной отрасли региона и о том, что ей поступают угрозы из-за ее принципиальной позиции. Видеозапись беседы чиновницы с Карауловым стала популярной в интернете. В минувший четверг парламент Красноярского края почти в полном составе проголосовал за отставку Давыденко с поста главы местной Счетной палаты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что контрольно-счетная палата проверяет ЦПКиО имени Кирова на растраты