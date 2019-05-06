Контрольно-счётная палата проверяет ЦПКиО имени Кирова на растраты

Парку Кирова в 2019 году власти планируют выделить 330 млн рублей из городского бюджета. КСП Петербурга проводит плановую проверку на Елагином осторове.

Как сообщили в пресс-службе КСП, руководство парка проверят на эффективность расходованию средств бюджета.

Также специалисты ведомства выяснят, как в парке обращаются с вверенным им государственным имуществом. Помимо этого, предстоит узнать, как в парке обращаются с собственными денежными средствами, вырученными от оказания платных услуг населению.

Отметим, что данная проверка имеет плановый характер.

Известно, что в 2017-м году из бюджета на развитие ЦПКиО имени Кирова выделили 254 миллиона рублей, а в 2018 — 322 миллиона. По последним данным, в 2019 году сумма бюджетирования составит 330 миллионов рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в рамках проекта «Твой бюджет» рассмотрят 106 иницатив.