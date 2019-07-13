Четверо грабителей унесли из магазина товар на 21,5 тыс. рублей

Полиция ищет грабителей магазина. Фото: pixabay.com
Полиция ищет грабителей магазина. Фото: pixabay.com

Вчера в полицию Красносельского района обратилась 34-летняя гражданка, которая рассказала, как в магазин зашли четверо, забрали с полок товар и ушли.

В полночь в магазин на улице Пионерстроя вошли четверо неизвестных преступников, открыто похитили товар на общую сумму в 21,5 тыс. рублей и скрылись с места происшествия, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц), которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры, чтобы найти и задержать преступников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартиру проник вор и избил хозяина битой.

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