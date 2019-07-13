В квартиру проник вор и избил хозяина битой

В России популярны биты, но почти никто не играет в бейсбол. Фото: wikipedia.org

В России популярны биты, но почти никто не играет в бейсбол. Фото: wikipedia.org

Вчера в полицию Московского района обратился молодой человек, которому неизвестный переломал ноги битой прямо у него дома.

В заявлении потерпевший указал, что в четверг около 8 часов вечера в квартиру, которую он снимает, вошел неизвестный. Он набросился на хозяина, избил его битой, отобрал деньги и мобильный телефон и скрылся. Общая сумма ущерба составила около 161 тыс. рублей.

Избитый юноша в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу с закрытым перелом обеих костей правой голени. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Полицейские ищут преступника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дело о разбойном нападении лже-врачей на больницу ушло в суд