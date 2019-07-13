В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и застрелился

Мужчина в Среднеколымске вчера стрелял по полицейской машине, вызванной на его дебош, убил сотрудника Росгвардии, ранил полицейского и следом застрелился сам.

Полиция выехала на Ломутскую улицу по сигналу о семейном скандале. Женщина жаловалась на агрессию мужа, она опасалась за свою жизнь. Когда полицейская машина въехала во двор дома, откуда поступил вызов, по ней был открыт огонь. Установлено, что стрелял муж заявительницы из карабина «Тигр». Он ранил полицейского, сидевшего за рулем, и убил сотрудника Росгвардии. Сразу после происшествия стрелок покончил с собой.

По решению министра внутренних дел по Республике Саха в Среднеколымск направлена группа сотрудников республиканского МВД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Карелии двое погибли при столкновении с микроавтобусом