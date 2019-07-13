В Карелии двое погибли при столкновении с микроавтобусом

Renault Trafic столкнулся с Kia Optima в пятницу. Фото: vk.com
Renault Trafic столкнулся с Kia Optima в пятницу. Фото: vk.com

Два человека погибли и девять получили травмы при лобовом столкновении пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе «Сортавала».

На «Сортавале» столкнулись пассажирский микроавтобус Renault Trafic и Kia Optima. За рулем Kia сидел 30-летний петербуржец, он и его пассажир погибли в результате лобового удара. Водитель микроавтобуса, житель Питкярантского района, и восемь его пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших есть пятилетний ребенок и 17-летний подросток. Авария произошла в пятницу вечером на 168-м километре автодороги А-121 «Сортавала».

По данным МВД по Республике Карелия, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения. Сотрудники полиции выясняют другие обстоятельства происшествия. К ликвидации происшествия привлекались специалисты пожарно-спасательного подразделения Лахденпохского района Карелии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полиция поймала мошенника, продававшего чужие автомашины

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