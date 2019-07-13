Машина вспыхнула из-за пробитого бензобака, водитель жив

Сегодня утром на Пискаревском проспекте Ford Mondeo наехал на люк, который пробил бензобак, и машина вспыхнула. Водитель успел спастись.

О необычном дорожном происшествии рассказали пользователи социальных сетей и выложили в сеть множество снимков и видео полыхающего автомобиля.

Ford Mondeo ехал по Пискаревскому пр. в сторону пр. Руставели. Под путепроводом автомобиль наехал на люк, который пробил ему бензобак. Водитель сумел остановить машину через сотню метров. Мужчина успел выбрался из горящего автомобиля, но получил ожоги. Первую помощь ему оказали прибывшие врачи скорой помощи. Ford выгорел дотла.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Карелии двое погибли при столкновении с микроавтобусом.