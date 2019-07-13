Дождливая погода не спеша покидает Петербург

В выходные в Петербурге, по данным синоптиков, сохранится прохладная погода, пройдут кратковременные дожди.

Однако атмосферный фронт, принесший холод и ливни, готовится покинуть город.

Сегодня в течение дня воздух прогреется до 17-19 градусов, переменный ветер может достигать 11 метров в секунду. После кратковременных дождей из-за облаков будет выглядывать солнце. Атмосферное давление будет постепенно повышаться. Завтра в Петербурге станет теплее, синоптики прогнозируют до 18-20 градусов. Настоящая июльская жара придет в город в третьей декаде июля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дожди, ливни и грозы пришли в Петербург в начале июля