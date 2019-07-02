На Петербург идут дожди, ливни и грозы

Скорость ветра в Северной столице сегодня может достигнуть 15 м/с.

Спасатели МЧС Санкт-Петербурга предупреждают о возможных осадках во вторник 2 июля. В Северной столице вполне можно ждать грозу, ливни и кратковременные дожди, следует из данных синоптиков.

Скорость ветра в Петербурге может составить до 15 м/с. Окна при такой погоде лучше закрыть — и лучше не гулять под старыми деревьями. Воздух прогреется лишь до 21 градуса тепла.

Вчера 1 июля в Петербурге было ясно и довольно тепло — термометр показывал около 24 градусов на столбике. Сейчас в Санкт-Петербурге начинается “сезон дождей”: судя по прогнозам метеорологов ближайшие несколько дней дожди в Петербурге не намерены прекращаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жители Земли могут увидеть сегодня солнечное затмение (не в Петербурге).