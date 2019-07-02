Полное солнечное затмение пройдет 2 июля

Жители России вряд ли смогут наблюдать астрономическое явление.

Сегодня 2 июля жители Земли смогут увидеть полное солнечное затмение. Оно наступит в 22:23 по московскому времени, а продолжительность полной фазы составит 4 с половиной минуты. К несчастью (а может наоборот), природное явление во всей его значительности смогут оценить лишь жители Южной Америки, сообщает Московский планетарий.

Астрономы пообещали пять затмений Солнца и Луны в 2019-ом году. Два из них уже прошли в январе, а ближайшее из них, которое смогут увидеть россияне, состоится 17 июля — Луна окажется частично закрыта тенью Земли. Кроме этого 26 декабря в России можно будет наблюдать кольцеобразное затмение Солнца.

Даже если бы сегодняшнее солнечное затмение можно было увидеть из Петербурга, едва ли кто-то заметил бы его за пеленой облаков: в Петербурге сегодня ожидают начала пасмурной и дождливой недели. Сегодняшний день может пройти без осадков, но уже завтра в Петербург придут дожди.

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