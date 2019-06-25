Российский космонавт Олег Кононенко установил рекорд пребывания на МКС

Олег Кононенко. Фото: twitter.com/roscosmos
Олег Кононенко. Фото: twitter.com/roscosmos

Российский космонавт Олег Кононенко за четыре космических полёта суммарно провёл на борту станции почти 737 суток, тем самым побив рекорд своего коллеги Юрия Маленченко, который за пять полётов провёл на МКС 702 дня. Об этом заявил начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов.

Сейчас Кононенко будет находиться под наблюдением врачей, которые будут следить за состоянием его здоровья.

Отметим, что во вторник, 25 июня, корабль Союз МС11 с космонавтами на борту удачно приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Роскосмос набирает новых космонавтов. Рогозин уточнил, что новички начнут работу на пилотируемом корабле. Всего в Роскосмосе около 500 сотрудников. Собственный капитал корпорации составляет 148 млрд рублей.

МКС Олег Кононенко роскосмос
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ДТП на Мичманской улице столкнулись две иномарки
Российский космонавт Олег Кононенко установил рекорд пребывания на МКС
Трое пострадали в ДТП с каршерингом на Маршала Блюхера
Кикабидзе прокомментировал антироссийские протесты в Грузии
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имён Шухевича и Бандеры
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали коллекционеру
Смольный намерен расширить полномочия муниципалитетов
Курс грузинского лари снизился до рекордного исторического минимума