Российский космонавт Олег Кононенко установил рекорд пребывания на МКС

Российский космонавт Олег Кононенко за четыре космических полёта суммарно провёл на борту станции почти 737 суток, тем самым побив рекорд своего коллеги Юрия Маленченко, который за пять полётов провёл на МКС 702 дня. Об этом заявил начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов.

Сейчас Кононенко будет находиться под наблюдением врачей, которые будут следить за состоянием его здоровья.

Отметим, что во вторник, 25 июня, корабль Союз МС11 с космонавтами на борту удачно приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Роскосмос набирает новых космонавтов. Рогозин уточнил, что новички начнут работу на пилотируемом корабле. Всего в Роскосмосе около 500 сотрудников. Собственный капитал корпорации составляет 148 млрд рублей.