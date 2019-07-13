Из реки в Ленобласти достали утопленника с привязанным к нему куском бетона

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти жителя Ленобласти, тело которого выловили в реке Свирь недалеко от деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе.

В пятницу вечером, 12 июля, из реки Свирь местные жители выловили тело 40-летнего мужчины. На голове утопленника были обнаружены две черепно-мозговые травмы, а к поясу был привязан кусок армированного бетона, сообщают правоохранительные органы.

Стало известно, что тело принадлежит 40-летнему жителю поселка Важины Подпорожского района. Парой дней ранее, 8 июля в полицию поступило заявление о исчезновении мужчины от его сестры.

Правоохранительные органы устанавливают причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти утонул директор Rock Star Cafe. Выяснилось, что лодку, в которой находился Скурихин, перевернуло из-за сильного порыва ветра. Очевидцы инцидента попытались спасти его, но не успели. К тому моменту как мужчину вытащили из воды, он был мертв.