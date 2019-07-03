В Ленобласти утонул директор Rock Star Cafe

В Кингисеппском районе утонул Андрей Скурихин, директор петербургского клуба.

Ранним утром 2 июля в экстренную службу поступило сообщение о 48-летнем мужчине, утонувшем во время рыбалки на реке Россонь, находящейся в деревне Коростель Кингисеппского района Ленинградской области. Выяснилось, что лодку, в которой находился Скурихин, перевернуло из-за сильного порыва ветра. Очевидцы инцидента попытались спасти его, но не успели. К тому моменту как мужчину вытащили из воды, он был мертв, сообщает 47news.

Андрей Скурихин был генеральным директором рок-клуба Rock Star Cafe. На странице клуба в соцсети «ВКонтакте» выражаются соболезнования и сообщили, что о времени и месте похорон будет известно позже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что два приземлившихся на воду десантника в Крыму утонули. Инцидент произошел во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом, которые проходили на полигоне «Старый Крым». Двое военнослужащих по контракту утонули во время учений.