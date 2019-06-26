Два приземлившихся на воду десантника в Крыму утонули

Причины инцидента выясняются. Фото: Pixabay
Причины инцидента выясняются. Фото: Pixabay

Сегодня, 26 июня, в Крыму двое десантников после прыжка с парашютом были вынуждены приземляться на воду.

О происшествии сообщили в ЮВО. Отмечается, что военнослужащие не смогли вовремя освободиться от подвесной системы парашюта, что стало причиной их смерти.

Инцидент произошел во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом, которые проходили на полигоне «Старый Крым». Двое военнослужащих по контракту утонули во время учений.

Дежурная спасательная группа приняла меря для оказания помощи пострадавшим, однако меры не дали результатов. Десантники утонули.

Причины случившегося на данный момент устанавливаются совместными усилиями сотрудников правоохранительных органов и комиссии командования ВДВ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что от серийного отравителя в Москве могли пострадать более десяти человек.

ВДВ крым смерть
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