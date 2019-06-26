От серийного отравителя в Москве пострадали более 10 человек

По предварительным данным, от действий серийного отравителя в Москве могли пострадать более 10 человек. Он подсыпал жертвам феназепам, клозапин и трамадол.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, причиненный ущерб в общей сложности составляет более 140 тысяч рублей. Злоумышленник подсыпал жертвам лекарственные препараты, а затем грабил их, передает ТАСС. Пострадавшие впадали в состояние полусна или даже теряли сознание.

Подозреваемые в совершении серии преступлений задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска у него были изъяты лекарственные препараты, а именно — феназепам, клозапин и трамадол.

По факту происшествий были возбуждены уголовное дела по статье о краже, однако теперь они переквалифицированы в разбой.

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