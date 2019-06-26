Алибасов рассказал о самочувствии и состоянии памяти

“Ну, как можно себя чувствовать после 24 дней комы,” - ответил Алибасов. Фото: instagram alibasov_nana

“Ну, как можно себя чувствовать после 24 дней комы,” - ответил Алибасов. Фото: instagram alibasov_nana

Возвращение кошки Чучи продюсер назвал “самым большим счастьем”.

Алибасов заявил, что его память не пострадала из-за комы, о чем сообщил 25 июня. На вопрос о самочувствии он отметил: “Ну, как можно себя чувствовать после 24 дней комы”.

Продюсер и музыкант выразил радость по поводу возвращения к нему его кошки Чучи, которая пропала из квартиры после пресс-конференции. Семья музыканта готова была заплатить за возвращение 800 тысяч рублей: Чуча — канадский сфинкс, редкая и потому дорогая порода, такие кошки очень привязаны к хозяевам и без человека не выживают. Алибасов назвал хорошее состояние Чучи “самым большим счастьем”.

Бари Алибасова госпитализировали после отравления жидкостью для чистки труб, которую он перепутал с водой. Сейчас продюсеру группы “На-На” 73 года.

Вопросы о возможной инсценировке отравления и похищения кота Алибасов не стал комментировать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что врачи подозревают, что Алибасов ничего не пил.