Врачи подозревают, что Алибасов не пил «Крота»

В истории с отравлением Бари Алибасова много нестыковок. Фото: instagram alibasov_nana
В истории с отравлением Бари Алибасова много нестыковок. Фото: instagram alibasov_nana

В истории с отравлением 72-летнего продюсера много скандальных подробностей и очевидных нестыковок. Врачи-эксперты рассказали, что именно им кажется сомнительным и неправдоподобным.

Во-первых, если Бари Алибасов на самом деле выпил средство для очистки труб, он не смог бы так быстро прийти в себя, считает гастроэнтеролог, д.м.н. Виталий Румянцев, который дал интервью kp.ru. Ожог четвертой степени означает, что если человек выживает, то он все равно обречен питаться через трубочку, потому что пищевод в таком случае разрушен полностью, и его удаляют.

Также внимание врача привлекло то, что Алибасов не выглядит после больницы исхудавшим и его голос не изменился, что неминуемо происходит в подобных случаях. При таких поражениях пациентам обычно ставят гастростому — трубочку в тонкую кишку. О питании обычным способом речи не идет, в то время как Алибасов якобы уже может есть каши и пюре.

Еще один врач, анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев усомнился в потере памяти продюсером после медикаментозного сна, в который его погрузили в больнице. Обычно выход из искусственной комы не приводит к амнезии.

Все пребывание продюсера в больнице сопровождалось противоречивыми сообщениями. То Алибасов-младший сказал, что отца выпустили из больницы, потом пришло сообщение из больницы им. Склифосовского, что это не так, однако выписка все же состоялась на следующий день.

За историей с лысым котом продюсера, убежавшим от его родственников, следила вся страна. За возвращение кота назначили награду в 800 тыс. рублей, и ее получил человек, отдавший семье совершенно постороннего сфинкса. Затем кот Бари Алибасова все же нашелся в спортивном центре по соседству, и за него выкупа не потребовали.

Отдельно освещались сложные отношения Алибасова с сыном, которого продюсер решил лишить наследства.

Также в Gazeta.SPb сообщалось, что уже после выписки к Алибасову приезжала полиция, и он сдал анализы на психотропные вещества.

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Врачи подозревают, что Алибасов не пил «Крота»
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