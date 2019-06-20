Алибасов сдал анализы на психотропные вещества

К дому продюсера приезжали полицейские.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем рассказал пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин в разговоре с РИА Новости. Он пообещал, что результаты в скором времени будут обнародованы.

Горожанкин также объяснил, что случилось. Дело в том, что Марият Мухина, которая представлялась лечащим врачом Бари Алибасова, не работает в НИИ Склифосовского. Самозванка говорила, что продюсера удерживают дома силой. Из-за конфликта Бари Алибасов вызвал полицейских, а потом заявил, что с ним все нормально и попросил «не тревожить жителей подъезда».

Напоминаем, что продюсер угодил в больницу после того, как перепутал сок с жидкостью для очистки труб. У него диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бари Алибасов дал первое интервью после ожога средством для чистки труб. Фрагмент интервью показали во вторник в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1».