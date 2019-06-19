Бари Алибасов дал первое интервью после ожога средством для чистки труб

Бари Алибасов расскажет о том, как он себя чувствует после отравления "кротом". Фото: кадр из интервью

Бари Алибасов расскажет о том, как он себя чувствует после отравления "кротом". Фото: кадр из интервью

Сегодня вечером по телевизору покажут беседу Андрея Малахова с Бари Алибасовым, который расскажет о своем здоровье.

Фрагмент интервью показали во вторник в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1», полностью запись можно посмотреть сегодня в этой же передаче.

Бари Алибасов 4 июня случайно выпил жидкость для очистки труб и с ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей попал в больницу. Несколько дней врачи продержали его в медикаментозном сне.

В понедельник в середине дня в СМИ появилась информация о том, что продюсер покинул больницу им. Склифосовского, однако позже в Gazeta.SPb сообщалось, что Бари Алибасову пока еще рано выписываться.