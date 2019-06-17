В НИИ Склифосовского заявили, что Алибасов не покидал больницы

Актер до сих пор находится в реанимации.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на источники в НИИ Склифосовского. Врачи, общаясь с журналистами, опровергли слухи о выписке продюсера Бари Алибасова. Они уверяют, что он находится в токсикологическом отделении в тяжелом состоянии и пока ему рано покидать палату. Новые подробности обещали сообщить уже во вторник.

Напоминаем, что в СМИ распространяли информацию о том, что Бари Алибасов в этот понедельник выписался из больницы. Он попал туда после отравления – продюсер выпил очиститель для труб, перепутав его с соком.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бари Алибасова хотят увезти на лечение из России. Сын продюсера объяснил, что может понадобиться увезти отца за границу, потому что там можно найти квалифицированную помощь. Он также заверил, что врачи, которые лечат продюсера, уже не один раз сталкивались с пациентами, которые отравились по той же самой причине.