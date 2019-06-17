Бари Алибасов вышел из больницы

72-летний продюсер, случайно выпивший средство для очистки труб, сегодня был выписан из НИИ Склифосовского.

Его сын, Бари Алибасов-младший рассказал, что спрятал отца в Подмосковье, где с ним будет жена Лидия Федосеева-Шукшина. В пятницу Бари Алибасова планируют отправить на реабилитацию в Казахстан на частном самолете.

По словам врачей, жизнь Бари Алибасова вне опасности, он может самостоятельно питаться. Однако его сын сообщил, что у отца пока сохраняются проблемы с памятью и ориентацией во времени, связанные с выходом из медикаментозного сна.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Алибасова хотят увезти на лечение из России.