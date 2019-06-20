Бари Алибасов лишает сына наследства

Бари Алибасова расстроило поведение сына во время его болезни. Фото: instagram.com
Бари Алибасова расстроило поведение сына во время его болезни. Фото: instagram.com

На второй день пребывания в больнице продюсер вызвал нотариуса и обновил завещание, где отписал сыну девятикомнатную квартиру площадью 220 м2 и две квартиры по 100 м2.

После больницы Бари Алибасов передумал вообще что-либо оставлять сыну за его поведение во время болезни отца, сообщает kp.ru.

«Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — сказал продюсер.

В то время, пока Алибасов был погружен в медикаментозный сайт, его наследники обсуждали, кому что достанется в случае его смерти. В прессе появились сообщения, что квартира в Медвежьем переулке в Москве юридически шоумену не принадлежит, она записана на помощников человека, помогавшего эту квартиру купить.

Бари Алибасов-младший работает бизнес-тренером и утверждает, что и сам неплохо зарабатывает — получает 750 тыс. рублей за каждую лекцию, которых он проводит по сотне в год.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бари Алибасов дал первое интервью после ожога средством для чистки труб.

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