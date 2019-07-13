На основе истории сестер Хачатурян поставят спектакль

Павлова называет свою постановку скорее "театральной акцией", чем спектаклем или перфомансом. Фото: pixabay

Павлова называет свою постановку скорее "театральной акцией", чем спектаклем или перфомансом. Фото: pixabay

Сценарий спектакля основан на материалах допроса сестер Хачатурян, убивших своего отца.

Режиссером спектакля «Три сестры» стала Елена Павлова — лауреат премии «Прорыв и номинант на «Золотую маску». Павлова называет свою постановку скорее «театральной акцией», чем спектаклем или перфомансом.

Она хочет вызвать ей общественный резонанс и привлечь внимание людей к проблеме «патриархального строя» и «домашнего насилия, которому подвергается каждая третья женщина», — приводит слова Павловой «Фонтанка».

Премьера постановки состоится 25 июля в 20:00 в Бертгольд Центре, попасть на представление можно будет за пожертвование.

Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян были предъявлены обвинения в убийстве собственного отца

Михаила Хачатуряна, совершенном по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Известно, что сестры неоднократно подвергались насилию со стороны отца. Дело вызвало большой резонанс, в Санкт-Петербурге, Москве, а также городах Европы прошли митинги за смягчение приговора девушкам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Мытнинской улице появился стрит-арт в поддержку сестер Хачатурян.