На Мытнинской улице появился стрит-арт в поддержку сестер Хачатурян

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Фото: "Арт-группа Явь"/VK

Автор привлекает внимание к проблемам домашнего насилия, жертвы которого в большинстве – женщины и дети.

На улице Мытнинской, 24 в Северной столице появился стрит-арт, говорящий о проблеме домашнего насилия. Он представляет собой оконную раму, за ней стоит девушка с синяками, внешне похожая на одну из сестер Хачатурян. На девушку замахивается мощный мужчина, внешне похожий на её отца.

Автором стала арт-группа «Явь» – она рассказала о новом граффити утром 28 июня «ВКонтакте».

«Свой работой мы обращаем внимание на такой фактор как безразличие, – пишут авторы. А завершают обращение такими словами: «В следующий раз, когда решите быть безразличными к синякам своих знакомых или к крикам соседей, подумайте вот о чем: если вам безразлична жизнь других людей, может быть вам все же дорога ваша собственная?».

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что передача Малахова о сестрах Хачатурян не вышла в эфир. Напомним, что трех сестер Хачатурян по обвинению в убийстве своего отца задержали год назад. Девушки говорят, что смерть отца стала следствием самообороны.

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