Передача Малахова о сестрах Хачатурян не вышла в эфир

Ее должны были показать еще 27 июня, но по какой-то причине не стали.

Об этом стало известно в четверг – информацией поделился правозащитница Дарья Серенко в своем Facebook. Девушка написала, что она участвовала в съемках на «Россия 1». Выпуск должен был выйти еще 27 июня в 17:25, но вместо него показали другой. Серенко отметила, что причину отмены никто не объяснил.

Она считает, что дело в том, что идет борьба за общественное мнение и выход передачи мог бы все испортить. Правозащитница призвала каждого россиянина внимательней ознакомиться с деталями уголовного дела.

Напоминаем, что трех сестер Хачатурян задержали еще год назад. Их подозревают в убийстве отца. Девушки уверяют, что покончили с отцом из-за его отношения к ним – мужчина насиловал и избивал девушек. Сейчас суд обвиняет в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Общественность и обвиняемые уверены, что формулировка неверна.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, отказались от наследства.