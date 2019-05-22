Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, отказались от наследства

Защита девушек заявила, что они не хотят иметь ничего общего с прошлой жизнью отца.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Адвокат младшей сестры Хачатурян Ярослав Пакулин убежден, что таким образом обвиняемые демонстрируют – у них не было никаких корыстных побуждений, передает телеканал «360». Девушки, отмечает защита, не хотят ни денег, ни квартиру.

Также защита отметила, что собирается в суде добиваться того, чтобы покойного Михаила Хачатуряна признали виновным в случившемся. Адвокату не нравится выбранная статья «побои» – она не описывает всего ужаса, что пережили сестры Хачатурян, уверена защита.

Напоминаем, что тело с колото-резанными ранениями нашли летом 2018 года в собственной квартире в Москве. Во всем обвинили его дочерей, которые находились под стражей до 27 сентября 2018 года. Сами девушки уверяют, что произошедшее стало последствием самообороны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге 25-летняя девушка убила ножом своего 46-летнего сожителя.