Малахов занесен в базу данных «Миротворца» после телемоста с Украиной

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных сайта «Миротворец» после телемоста между Москвой и Украиной.

На сайте «Миротворец» сказано, что телеведущий участвовал «в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор)» сознательно. По версии сайта, Малахов принял участие в «информационно-пропагандистской провокации России», которая была организована «антиукраинским пропагандистским каналом».

На сайте «Миротворец», который известен скандальными публикациями, указываются личные данные журналистов, ополченцев и других людей, названных «изменниками родины». Интернет-ресурс не имеет официального статуса.

Телемост под названием «Надо поговорить» между Россией и Украиной состоялся 12 июля на телеканале «Россия 1». Телеведущим программы стал Андрей Малахов вместе с Марией Ситтель. Во время эфира с жителями двух стран общались артисты РСФСР, России и УССР через Skype. Во время телемоста вопросы на тему политики не затрагивались.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Раде диалог не нужен: телемост с Россией сочли оккупацией.