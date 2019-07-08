Раде диалог не нужен: телемост с Россией сочли оккупацией

Пик популярности телемостов пришелся на 1980-е годы. Фото: pixabay.com
Пик популярности телемостов пришелся на 1980-е годы. Фото: pixabay.com

Телеканал «Россия 1» собирается провести 12 июля телемост с украинским телеканалом NewsOne, что было встречено в штыки Верховной радой и частью общественности.

Депутаты Рады в связи с намерением российского телеканала провести телемост призвали провести заседание совета национальной безопасности и обороны.

Депутат Рады Анна Гопко на странице в Facebook назвала проведение телемоста «ползучей оккупацией украинского медиапространства». Премьер-министр страны Владимир Гройсман в Facebook призвал NewsOne отказаться от телемоста, чтобы «не играть на руку врагу». Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко ожидает, что на инициативу провести телемост отреагируют Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, служба безопасности, министерство информации, правительство и администрация президента Владимира Зеленского.

Проведение двухчасового телемоста планируется в 18:00 в пятницу. В рамках программы граждане двух стран смогут поговорить друг с другом. Телемост задумано сделать подобным первому телемосту между СССР и США в 1982 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Украина получила первую в истории партию американской нефти.

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