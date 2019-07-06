Украина получила первую в истории партию американской нефти

В порту Одессы разгружается танкер Wisdom Venture, доставивший на Украину первую партию нефти из США.

Пресс-служба порта сообщила, что в танкере содержится 75 тыс. т нефти сорта Bakken, и ее перекачка может занять около полутора суток. Из прибрежных хранилищ сырье по нефтепроводу отправится на Кременчугский НПЗ. Прибытие второго танкера с американской нефтью в Одессу ожидается в августе.

Одесский порт может принимать и обрабатывать до 25 млн т нефти в год и может работать почти со всеми видами нефтеналивных судов.

В 2018 году грузооборот порта сократился по сравнению с 2017 годом на 10,1%, до 21,698 млн т.

В апреле власти РФ полностью перекрыли поставки нефти на Украину в ответ на украинское эмбарго.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что о надеждах нового президента Украины на помощь Дональда Трампа в блокировании проекта «Северный поток -2».