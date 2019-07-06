Зеленский надеется, что остановить поток поможет Трамп

Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины

Единственный политик, способный помочь решить проблему строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Украины, это президент США Дональд Трамп, считает украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины сегодня во время поездки во Львов посетовал на то, что Запад игнорирует позицию Украины, а канцлер Германии и президент Франции не спешат препятствовать строительству газопровода, поэтому осталась надежда только на Трампа.

«Нас никто не спрашивает», — сказал Зеленский. Позицию Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона он объяснил влиянием на них немецких и французских бизнесменов, которым выгоден «Северный поток — 2».

Вторая нитка газопровода Nord Stream рассчитана на транспортировку 55 млрд м3 газа ежегодно из России через Балтийское море в Германию. Трубопровод пойдет в обход Украины, поэтому Владимир Зеленский переживает за грядущее сокращение транзита.

Сейчас своевременной сдаче «Северного потока -2» угрожает поведение Дании, которая затягивает согласование участка газопровода, проходящего по ее территории. Впрочем, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что датский участок можно построить за 5 недель максимум.

В июне Дональд Трамп обмолвился о том, что европейские страны, конечно, могут делать что хотят, однако не исключил наложения санкций на страны, участвующие в «Северном потоке -2».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп хочет ввести санкции против газопровода «Северного потока-2».

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